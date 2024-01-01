Божественная комедия… И не только

Приглашаем вас отпраздновать семьдесят пятый день рождения Валерия Николаевича Шадского.

Уверены, этот человек не нуждается в дополнительных представлениях, и все же, нам будет приятно напомнить вам, что он:

художественный руководитель Рязанского театра кукол, художественный руководитель фестиваля «Рязанские смотрины», режиссер, актер, педагог, драматург, почетный член Международного союза деятелей театров кукол UNIMA, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

Отметим праздник широко и с размахом: весь февраль будем смотреть и пересматривать спектакли юбиляра, а в день рождения устроим праздничный вечер. Дадим «Божественную комедию… И не только».