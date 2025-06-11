Рязанский театр драмы приглашает на Большие гастроли Сыктывкарского академического театра драмы им. В. Савина!

С 16 по 20 июня на нашей сцене — шесть ярких спектаклей, в которых классика и современность сплетаются в живые, эмоциональные и зрелищные постановки.

Программа гастролей:

16 июня (19:00) — «Свадьба с приданым». Знаковая советская комедия о любви, колхозной доблести и силе характера с живым вокалом, музыкой и танцами. (12+)

17 июня (19:00) — «Ищите женщину». Французский детективный водевиль с тонким юмором, тайнами и неожиданными поворотами. (16+)

18 июня (12:00) — «По щучьему велению». Зрелищная сказка с музыкой, хореографией и настоящими сценическими чудесами для всей семьи. (0+)

18 июня (19:00) — «TRUFFALDINO IL SERVITORE». Комедия, любовь, интриги и обаяние Венеции XVIII века — на языке гротеска и блестящего актерского мастерства. (12+)

19 июня (12:00) — «По щучьему велению». Зрелищная сказка с музыкой, хореографией и настоящими сценическими чудесами для всей семьи. (0+)

19 июня (19:00) — «Ханума». Колоритная грузинская история о ловкости свах, выгодных браках и настоящей любви. (12+)

20 июня (19:00) — «Гроза». Остросоциальная классика А.Н. Островского, где любовь становится вызовом, а свобода — трагедией. (12+)

Театр им. В. Савина — один из старейших театров Республики Коми, основанный в 1936 году. Коллектив бережно хранит традиции национальной и русской сцены, экспериментирует с формами и стилями, многократно становился лауреатом престижных театральных премий и фестивалей.

#Большиегастроли проходят в рамках межрегионального направления «Больших гастролей», организованных ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России.