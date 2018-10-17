Большие гастроли Новоуральского театра музыки, драмы и комедии

В октябре Рязанский музыкальный театр будет принимать гостей из города Новоуральска Свердловской области. В рамках федерального проекта «Большие гастроли» к нам приедет Театр музыки, драмы и комедии. Напомним, Новоуральск — закрытый город, поэтому советуем не упустить возможность увидеть на нашей сцене эти яркие, талантливые постановки.

17 октября в 19:00 музыкальная комедия А. Зубрича «Сорочинская ярмарка»;

18 октября в 11:00 музыкальная сказка А. Старцевой «Серебряное копытце»;

18 октября в 19:00 музыкальная комедия Г. Канчели «Ханума».