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Большие гастроли Новоуральского театра музыки, драмы и комедии
17 октября в 19:00
Театр

Большие гастроли Новоуральского театра музыки, драмы и комедии

Рязанский областной музыкальный театр

В октябре Рязанский музыкальный театр будет принимать гостей из города Новоуральска Свердловской области. В рамках федерального проекта «Большие гастроли» к нам приедет Театр музыки, драмы и комедии. Напомним, Новоуральск — закрытый город, поэтому советуем не упустить возможность увидеть на нашей сцене эти яркие, талантливые постановки.

  • 17 октября в 19:00 музыкальная комедия А. Зубрича «Сорочинская ярмарка»;
  • 18 октября в 11:00 музыкальная сказка А. Старцевой «Серебряное копытце»;
  • 18 октября в 19:00 музыкальная комедия Г. Канчели «Ханума».

Возраст
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