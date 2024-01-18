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Большая гонка. «Ауди» против «Лянчи»

История знаменитого противостояния итальянской «Лянчи» и немецкой «Ауди». Битва двух концернов, двух философий и двух легендарных машин, за рулем которых сидели лучшие в мире пилоты. 20 трасс в 12 странах: дождь, снег, горные серпантины и узкие улочки средневековых городов. В ход идут все уловки — ни одна из команд не думает отступать. Победитель получает все, проигравший моет машины.

Режиссёр
Стефано Мордини
Актёры
Даниель Брюль, Риккардо Скамарчо, Фолькер Брух, Кэти Кларксон-Хилл, Якопо Рампини, Кай Портман, Аксель Галлуа, Джулио Брицци, Илир Ячеллари, Глория Камино, Ариель Портман
Премьера
2024-01-18 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Байопик, Триллер, Драма, Спортивный фильм

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