11 февраля в «М5 Молл» соберутся люди, профессия которых — дарить радость и хорошее настроение всем без исключения. Сильнейшие профессионалы из сферы развлечения в этот день примут участие в супер-баттле — конкурсе с впечатляющим названием «Битва аниматоров». Победитель, которого выберет профессиональное жюри, станет обладателем титула «Лучший аниматор 2024».

Разные жанры, сложные задания, импровизация — все это большое шоу «Битва аниматоров» в «М5 Молл». Гости баттла смогут не только увидеть яркие конкурсные выступления, но принять активное участие в анимационных программах, посмеяться от души и станцевать.

А еще «Битва аниматоров» в «М5 Молл» — это воздушное и красочное шоу мыльных пузырей, сладкая вата, бесплатные фотосессии с необычными персонажами на ходулях и заряд хорошего настроение, который так необходим каждому в эти пасмурные февральские дни.