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Библионочь-2025 в библиотеке Горького
25 апреля в 19:00
Праздники

Библионочь-2025 в библиотеке Горького

Библиотека им. М. Горького

25 апреля, в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы, в библиотеке Горького пройдёт Всероссийская акция «Библионочь-2025. Свои герои».

В этом году мы посвящаем нашу акцию тем, кто, не жалея себя, защищал и защищает нашу Родину, тем, кто своим подвигом, трудом вписал свои имена в историю нашей страны. «Библионочь» станет площадкой для встречи с героями Великой Победы и героями нашего времени.

Участников ждут:

  • литературные чтения
  • мастер-классы
  • тематические выставки
  • интерактивные и интеллектуальные площадки

Мы вспомним легендарных полководцев, отважных партизан, самоотверженных врачей, вдохновляющих деятелей культуры и искусства и простых людей, проявивших мужество в годы войны.

«Библионочь-2025. Свои герои» — это возможность прикоснуться к истории, почувствовать гордость за свою страну и отдать дань уважения тем, кто посвятил свою жизнь служению Отечеству. Это событие для всей семьи, которое объединит поколения и еще раз напомнит нам о важности сохранения памяти о героях.

Ждём всех 25 апреля с 19:00 до 22:00!

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