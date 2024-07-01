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Баста
27 сентября в 19:00
Концерты

Баста

Дворец спорта «Олимпийский»

Василий Вакуленко, он же Баста — один из самых популярных артистов в русскоязычной музыке. Его песни, начиная с самых первых альбомов, для многих явились путеводителем и поддержкой в жизни. Он пишет альбомы, снимает кино, ведет программы, проводит шоу с профессиональными боксерскими поединками, радуется сам и радует неравнодушного зрителя. Без сомнения, Баста — это эпоха. Пожалуй, нет ни одного артиста в русском хип-хопе, кто бы не пробовал равняться на него. Но он давно уже вышел за рамки какого либо направления. По настоящему народный артист. Человек.

Концерт Басты — это более двух часов самых любимых песен в унисон с залом. Все хиты, начиная с альбома «Баста 1», заканчивая самыми последними песнями «Моя игра», «Урбан», «Чистый кайф», «Сансара», «Я поднимаюсь над землей», «Ты моя вселенная», «Лёд», «Хендсап», «Медлячок», «Когда я смотрю на небо», «Без тебя», «Неболей», «Ты была права».

Возраст
16+
Жанры
Хип-хоп