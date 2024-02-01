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Багровый рассвет

Сара одна воспитывает двоих детей и пытается содержать большую ферму. Такая семья является легкой наживой, немудрено, что на ее земли позарилась местная банда головорезов. Но у нее появляется свой загадочный защитник: он избегает солнечных лучей, обладает невероятными способностями и жаждет крови.

Режиссёр
Эндрю Бэрд
Актёры
Олуэн Фуэре, Гай Пирс, Алекс Петтифер, Курт Ягер, Уилльям Гао, Кристал Ю, Ричард Петтифер, Форрест Ботуэлл, Чике Чан, Рили Чун
Продолж.
93 мин.
Премьера
2024-02-01 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Фильм ужасов

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