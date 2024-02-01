Багровый рассвет

Сара одна воспитывает двоих детей и пытается содержать большую ферму. Такая семья является легкой наживой, немудрено, что на ее земли позарилась местная банда головорезов. Но у нее появляется свой загадочный защитник: он избегает солнечных лучей, обладает невероятными способностями и жаждет крови.