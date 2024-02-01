Багровый рассвет

Сара одна воспитывает двоих детей и пытается содержать большую ферму. Такая семья является легкой наживой, немудрено, что на ее земли позарилась местная банда головорезов. Но у нее появляется свой загадочный защитник: он избегает солнечных лучей, обладает невероятными способностями и жаждет крови.
- Режиссёр
- Эндрю Бэрд
- Актёры
- Олуэн Фуэре, Гай Пирс, Алекс Петтифер, Курт Ягер, Уилльям Гао, Кристал Ю, Ричард Петтифер, Форрест Ботуэлл, Чике Чан, Рили Чун
- Продолж.
- 93 мин.
- Премьера
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2024-02-01 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов