Апрель в «Марко Молл»

«Детские субботы» стартуют уже 5 апреля с захватывающих космических приключений отважной команды, которой предстоит высадиться на поверхность Луны с важной миссией— собрать по крупицам разбившийся очень важный для всей Вселенной кристалл дружбы. Завершатся космические приключения «метеоритной» дискотекой и звездными снимками в космической фотозоне.

«Космический кристалл дружбы», суббота, 5 апреля, начало: 14:30, вход свободный. 0+.

12 апреля в «Марко Молл» — день цвета неон. Здесь даже любимые летние лакомства — мороженое и лимонад— будут не просто вкусными, но яркими и обязательно неоновыми. Гостей ждут увлекательные челленджи, творческие мастер-классы по раскрашиванию футболок и шопперов. А завершится неоновый день эффектным необычным выступлением «Человека-Пружины» и ультрафиолетовым бумажным шоу.

«Неон-день», суббота, 12 апреля, начало:14.30, вход свободный, 0+.

Участникам интерактивного шоу 19 апреля предстоит захватить с собой логику, стратегическое мышление, быстроту реакции и умение концентрироваться, ведь на кону — победы в серьезных испытаниях, созданных по мотивам легендарного сериала «Игра в кальмара». Узнаваемый саундтрек Чон Джэ Иля, раунды, которые проходили герои сериала, элементы и костюмы — все будет максимально приближено к первоисточнику.

Отдохнуть от испытаний и поделиться эмоциями с друзьями герои дня «Марко Молл» смогут под чашечку освежающего «бабл-ти» с вкуснейшими шариками.

«Игра в кальмара», суббота, 19 апреля, начало:14.30, вход свободный, 0+.

Самый ожидаемый батл, который смело можно назвать культурным событием рязанской весны — «Битва аниматоров» в «Марко Молл» пройдет 27 апреля.

Находчивые, увлеченные и творческие — это все о профессии аниматор. В этот день талантливые и харизматичные люди сразятся в «Марко Молл» за звание лучшего в профессии.

А гости шоу смогут стать участниками анимационных программ и интерактивных номеров, порадовать себя, посмотрев красочное мыльное шоу и просто провести этот яркий день, получив много положительных эмоций.

«Битва аниматоров», суббота, 27 апреля, начало: 14.30, вход свободный, 0+.

Сразу несколько выставок животных ждут в апреле своих новых и уже постоянных посетителей.

Свой юбилейный десятый год работы Клуб любителей кошек «РосКэт» отмечает в «Марко Молл» международной выставкой кошек «Весенние смотрины». Форум породистых животных пройдёт в ТРЦ 5-6 апреля. Это масштабное событие и по количеству питомцев, и по громким именам жюри, и по географии участников и, главное, представителям редких пород. Одной из самых ожидаемых станет кошка породы чаузи, выведенной в США в 1990-х годах. О предке чаузи — диком камышовом коте Felis chaus— отчасти напоминает и само название породы. Помимо этого редкого, красивого и атлетично сложенного животного в «Марко Молл» экстерьер и другие качества породы будут демонстрировать русская голубая, американская короткошерстная, селкирк-, корниш- и девон-рексы, персидские кошки — более ста представителей животных. На выставке можно не только посмотреть выставочные ринги, но и приобрести у заводчиков породистых котят.

«Весенние смотрины», 5-6 апреля, время: 10.00-19.00, помещение у входа № 1. Вход платный.

12 апреля в «Марко Молл» пройдет форум, который ждут любители самых преданных друзей человека — собак. Площадка Национальной выставки собак всех пород «Содружество» соберет в одной локации бернских зенненхундов, кавалер-кинг-чарльз- спаниелей, сибу, чау-чау, кавказских, среднеазиатских овчарок, вельш-корги-пемброк — и это только небольшая часть пород, которые смогут увидеть гости форума. Для тех, кто ищет четвероногого друга в семью, здесь можно купить здорового привитого питомца от заводчиков.

Выставка собак «Содружество», 12 апреля, время работы: 11.00-18.00. Вход свободный. 0+.

И еще о выставках в «Марко Молл».

Выставка экзотических животных «Зоолэнд» — новая площадка, которая будет работать в ТРЦ до 2 июня.

Кенгуру и обезьяны, лемуры, летающие лисы и говорящие попугаи, гигантские питоны и черепахи, огромные крокодилы, еноты, змеи и пауки — здесь можно увидеть более 100 экзотических животных, ареал обитания которых расположен за много тысяч километров от нашей средней полосы.

Выставку обязательно стоит посетить с детьми — в одном месте маленькие гости смогут увидеть и узнать о разнообразии представителей фауны планеты.

«Зоолэнд» открыт до 2 июня, время работы: 10.00-19.00. Вход платный. 0+.

Подходит к завершению работа выставки животных «Планеты пушистиков».

До 7 апреля есть время увидеть самим и познакомить детей с обитателями разных континентов, а название некоторых из них может удивить даже натуралистов со стажем. Например, африканский еж или карликовые бегемотики — прекрасный повод посетить «Планету пушистиков» вместе с детьми.

«Планета пушистиков», до 7 апреля, время работы: 11.00-20.00. Вход платный. 0+.