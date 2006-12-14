Апокалипсис

Полуостров Юкатан, начало XVI века. Лапа Ягуара — умелый охотник, уважаемый член небольшой лесной общины, любящий муж и отец. Внезапно размеренную и счастливую жизнь его деревни разрушает нападение работорговцев. Лапа Ягуара умудряется спрятать беременную жену с ребенком, но его самого вместе с соплеменниками угоняют в страдающий от голода и засухи город, чтобы принести в жертву богам. Чтобы вернуться к семье, Лапе предстоит преодолеть множество опасностей…
- Страна
- США
- Режиссёр
- Мел Гибсон
- Актёры
- Руди Янгблад, Херардо Тарасена, Рауль Макс Трухильо, Далия Эрнандес, Моррис Бердйеллоухед, Майра Сербуло, Фернандо Эрнандес, Джонатан Брюэр, Карлос Эмилио Баэс, Амилькар Рамирес
- Продолж.
- 139 мин.
- Премьера
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2006-12-14 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Приключение, Триллер, Драма