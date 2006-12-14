Апокалипсис

Полуостров Юкатан, начало XVI века. Лапа Ягуара — умелый охотник, уважаемый член небольшой лесной общины, любящий муж и отец. Внезапно размеренную и счастливую жизнь его деревни разрушает нападение работорговцев. Лапа Ягуара умудряется спрятать беременную жену с ребенком, но его самого вместе с соплеменниками угоняют в страдающий от голода и засухи город, чтобы принести в жертву богам. Чтобы вернуться к семье, Лапе предстоит преодолеть множество опасностей…