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Апокалипсис

Полуостров Юкатан, начало XVI века. Лапа Ягуара — умелый охотник, уважаемый член небольшой лесной общины, любящий муж и отец. Внезапно размеренную и счастливую жизнь его деревни разрушает нападение работорговцев. Лапа Ягуара умудряется спрятать беременную жену с ребенком, но его самого вместе с соплеменниками угоняют в страдающий от голода и засухи город, чтобы принести в жертву богам. Чтобы вернуться к семье, Лапе предстоит преодолеть множество опасностей…

Страна
США
Режиссёр
Мел Гибсон
Актёры
Руди Янгблад, Херардо Тарасена, Рауль Макс Трухильо, Далия Эрнандес, Моррис Бердйеллоухед, Майра Сербуло, Фернандо Эрнандес, Джонатан Брюэр, Карлос Эмилио Баэс, Амилькар Рамирес
Продолж.
139 мин.
Премьера
2006-12-14 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Приключение, Триллер, Драма