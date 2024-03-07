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Алые паруса
Кино

Алые паруса

Вернувшийся с войны солдат Рафаэль узнает, что у него родилась дочь Джульетта и умерла жена. Отец с дочерью живут на ферме приютившей их мадам Аделины. Деревенские относятся к ним плохо, поскольку винят Рафаэля в смерти местного лавочника. Однажды Джульетте предсказывают, что когда она вырастет, за ней явятся алые паруса и унесут в другую чудесную страну.

Режиссёр
Пьетро Марчелло
Актёры
Рафаэль Тьери, Жюльетт Жуан, Ноэми Львовски, Луи Гаррель, Иоланда Моро, Франсуа Негре, Эрнст Умхауэр, Бернар Бланкан, Пьер Ниссе, Артюр Орсье, Инес Эс Сарир, Ален Делайе, Лолита Шамма
Продолж.
100 мин.
Премьера
2024-03-07 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Исторический фильм, Мелодрама

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