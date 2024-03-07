Вернувшийся с войны солдат Рафаэль узнает, что у него родилась дочь Джульетта и умерла жена. Отец с дочерью живут на ферме приютившей их мадам Аделины. Деревенские относятся к ним плохо, поскольку винят Рафаэля в смерти местного лавочника. Однажды Джульетте предсказывают, что когда она вырастет, за ней явятся алые паруса и унесут в другую чудесную страну.
- Режиссёр
- Пьетро Марчелло
- Актёры
- Рафаэль Тьери, Жюльетт Жуан, Ноэми Львовски, Луи Гаррель, Иоланда Моро, Франсуа Негре, Эрнст Умхауэр, Бернар Бланкан, Пьер Ниссе, Артюр Орсье, Инес Эс Сарир, Ален Делайе, Лолита Шамма
- Продолж.
- 100 мин.
- Премьера
-
2024-03-07 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Исторический фильм, Мелодрама