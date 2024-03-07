Вернувшийся с войны солдат Рафаэль узнает, что у него родилась дочь Джульетта и умерла жена. Отец с дочерью живут на ферме приютившей их мадам Аделины. Деревенские относятся к ним плохо, поскольку винят Рафаэля в смерти местного лавочника. Однажды Джульетте предсказывают, что когда она вырастет, за ней явятся алые паруса и унесут в другую чудесную страну.