Александр Смирнов «Парад Победы. Прадеду правнук».

Нам предстоит неделя открытий — и первой открываем выставку питерского фотохудожника Александра Смирнова «Парад Победы. Прадеду правнук».

В экспозиции развернется творческий диалог между эпохами, где документальная съемка внезапно обернется арт-жестом, а историческая память окажется живым, пульсирующим сюжетом.

Как заставить прошлое встретиться с настоящим? Автор нашел остроумный и трогательный ход — пропустил «коробки» Парада Победы через призму истории своей семьи, сделав давно погибших родственников реальными свидетелями триумфального шествия. Образы наложились, время закольцевалось, а мы с вами остаемся один на один с вопросом: а что вижу в этом я?

После открытия — разговор с героем. Рассчитываем выяснить, как соединить журналистскую четкость с кинематографической игрой, а классику фотографии — с техническим экспериментом.