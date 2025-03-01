AKMAL' — певец, автор-исполнитель своих хитов «Из-за тебя», «По полюшку», «Вдоль дорог», «В моей крови», а также дуэта с Юлианной Карауловой «Девочка, не прощай».

Клипы артиста ротируются на музыкальных каналах страны: МУЗ-ТВ, RU. TV, Музыка Первого, Russian Music Box и др, а треки ротируются на центральных радиостанциях России: Авторадио, Новое радио, Юмор ФМ и др.

AKMAL' — участник самых известных телевизионных проектов: «Маска 5», «Голос. Дети — 5», «Голос. Уже не дети», «Битва Поколений» на МУЗ-ТВ и многие другие.

На счету артиста многомиллионные стримы, а также важные для индустрии шоу-бизнеса награды:

Статуэтка премии Нового радио в номинации «Прорыв года»;

Награда от телеканала RU. TV в рамках проекта «Звезды хайпа»;

Победа в номинации «Прорыв года» на премии Fashion People Awards

Дуэт года «Девочка, не прощай» по мнению журнала «MODA TOPICAL»;

Музыкальный инфлюенсер премии «Like Awards»;

Обладатель награды телеканала Жара 2024;

Номинант премии Ру-тв 2024.

Выступление AKMAL' на проекте «Голос. Уже не дети» с песней «Раневская» вызвало резонанс в обществе и СМИ, а также получило многомиллионные охваты в социальных сетях.