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AKMAL'
17 марта в 19:00
Концерты

AKMAL'

Рязанский дворец молодежи

AKMAL' — певец, автор-исполнитель своих хитов «Из-за тебя», «По полюшку», «Вдоль дорог», «В моей крови», а также дуэта с Юлианной Карауловой «Девочка, не прощай».

Клипы артиста ротируются на музыкальных каналах страны: МУЗ-ТВ, RU. TV, Музыка Первого, Russian Music Box и др, а треки ротируются на центральных радиостанциях России: Авторадио, Новое радио, Юмор ФМ и др.

AKMAL' — участник самых известных телевизионных проектов: «Маска 5», «Голос. Дети — 5», «Голос. Уже не дети», «Битва Поколений» на МУЗ-ТВ и многие другие.

На счету артиста многомиллионные стримы, а также важные для индустрии шоу-бизнеса награды:

  • Статуэтка премии Нового радио в номинации «Прорыв года»;
  • Награда от телеканала RU. TV в рамках проекта «Звезды хайпа»;
  • Победа в номинации «Прорыв года» на премии Fashion People Awards
  • Дуэт года «Девочка, не прощай» по мнению журнала «MODA TOPICAL»;
  • Музыкальный инфлюенсер премии «Like Awards»;
  • Обладатель награды телеканала Жара 2024;
  • Номинант премии Ру-тв 2024.

Выступление AKMAL' на проекте «Голос. Уже не дети» с песней «Раневская» вызвало резонанс в обществе и СМИ, а также получило многомиллионные охваты в социальных сетях.

Возраст
6+