2 марта в 11:00 городской Арт-Центр приглашает всех в Центральный парк культуры и отдыха на самый веселый и самый вкусный праздник года — Масленицу!

Вас ждут увлекательны игры и забавы для всей семьи, хороводы и танцы, анимационные программы от творческой студии «Лимонад» и «Мисти-Парка», концертная программа, ярмарка крафт-мастеров.

И конечно же — вкусные, аппетитные, румяные. тоненькие и потолще — одним словом, на любой вкус — блины!

Позитив, прекрасное настроение и радость своими выступлениями вам подарят наши коллективы и солисты — певица Ольга Андреева, Народный песенный ансамбль «Никулинка» под руководством заслуженного работника культуры РФ Юрия Ананьева, Театр народной песни «Узорочье» (руководитель Надежда Кольцова).

А ещё вы сможете получить подарки и призы от наших партнёров — «Пицца Фабрики», «Динамо», магазина «Офисмаг»", Радио «Русский хит», Музея «Фабрика игрушек».

Не упустите шанс провести выходные в атмосфере настоящего русского праздника!

Ждём вас на широкое Масленичное гуляние — «Ай да Масленица!»