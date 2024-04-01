В 2023 году в Рязани при полном аншлаге прошел концерт Глеба Самойлова, посвященный юбилею легендарной «Агаты Кристи». По многочисленным просьбам зрителей музыканты решили порадовать Рязань эксклюзивной программой «Агата Кристи — 35 лет на бис!».

21 июня в стенах клуба Deep, Глеб Самойлов исполнит обновленную юбилейную программу, состоящую из всеми любимых хитов «Агаты», дополнив ее раритетными и редко исполняемыми песнями. Зрители вновь услышат бессмертную классику одной из самых легендарных и авторитетных рок-групп в оригинальном исполнении главного автора и вокалиста культового коллектива.