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Агата Кристи — 35 лет на бис!: Глеб Самойлов
21 июня в 20:00
Концерты

Агата Кристи — 35 лет на бис!: Глеб Самойлов

Deep

В 2023 году в Рязани при полном аншлаге прошел концерт Глеба Самойлова, посвященный юбилею легендарной «Агаты Кристи». По многочисленным просьбам зрителей музыканты решили порадовать Рязань эксклюзивной программой «Агата Кристи — 35 лет на бис!».

21 июня в стенах клуба Deep, Глеб Самойлов исполнит обновленную юбилейную программу, состоящую из всеми любимых хитов «Агаты», дополнив ее раритетными и редко исполняемыми песнями. Зрители вновь услышат бессмертную классику одной из самых легендарных и авторитетных рок-групп в оригинальном исполнении главного автора и вокалиста культового коллектива.

Возраст
16+
Жанры
Рок