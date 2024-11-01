А. Олешко. Творческий вечер «Негасимый свет»

17 декабря в Рязанской филармонии состоится творческий вечер заслуженного артиста России Александра Олешко. Известный актер представит программу «Негасимый свет». Концерт пройдет в рамках проекта «Встречи для души», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и приуроченного к Году семьи.

В программе прозвучат песни советской эстрады. По мнению артиста, эти произведения — часть культурного кода. «Они говорят о семье, доброте и единении, лишены агрессии, и каждая их нота веет светом и искренностью», — отмечает Александр Олешко.

Проект станет доказательством того, что искусство способно объединять поколения и вдохновлять на добро и созидание.