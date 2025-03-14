Заместитель Верховного комиссара Дж.П.Сингх сталкивается с необычным кризисом, когда таинственная женщина врывается в здание Верховного комиссара Индии в Исламабаде, утверждая, что она гражданка Индии и хочет вернуться на родину.
- Режиссёр
- Шивам Наир
- Актёры
- Джон Абрахам, Садия Хатиб, Кумуд Мишра, Шариб Хашми, Амитодж Манн, Джагджит Сандху, Бхавани Музамил, Видхатри Банди, Реватхи, Бенджамин Джилани, Рам Гопал Баджадж
- Продолж.
- 180 мин.
- Премьера
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2025-03-14 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Триллер, Драма