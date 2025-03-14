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Дипломат

Заместитель Верховного комиссара Дж.П.Сингх сталкивается с необычным кризисом, когда таинственная женщина врывается в здание Верховного комиссара Индии в Исламабаде, утверждая, что она гражданка Индии и хочет вернуться на родину.

Режиссёр
Шивам Наир
Актёры
Джон Абрахам, Садия Хатиб, Кумуд Мишра, Шариб Хашми, Амитодж Манн, Джагджит Сандху, Бхавани Музамил, Видхатри Банди, Реватхи, Бенджамин Джилани, Рам Гопал Баджадж
Продолж.
180 мин.
Премьера
2025-03-14 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Триллер, Драма

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