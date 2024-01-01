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12
20 февраля в 19:00
Театр

12

Театр драмы

Автор: Никита Михалков, братья Пресняковы

Режисcёр: Никита Михалков

Художник-постановщик: Юрий Купер

Музыкальное оформление: Композитор: Эдуард Артемьев

Художник по костюмам: Костюмы для постановки предоставлены компанией Bosco di Ciliegi.

Балетмейстер: Лаша Марыхуба, Евгений Раев.

«12» — спектакль-размышление о том, что такое свобода, сострадание, способность помочь совершенно постороннему человеку, оказавшемуся в беде; серьёзный разговор о том, что волнует сегодня каждого. Главная мысль произведения актуальна всегда: закон выше всего, но что делать, когда милосердие выше закона.

Это история о двенадцати присяжных, обсуждающих, виновен ли 18-летний чеченский юноша Умар, подозреваемый в убийстве своего приёмного отца — русского офицера. Все улики свидетельствуют против обвиняемого, и одиннадцать из двенадцати человек, собравшихся в школьном спортзале, готовы осудить юношу. Но один из присяжных уверен, что всё не так однозначно, как кажется на первый взгляд, и предлагает коллегам более вдумчиво рассмотреть дело.

В спектакле заняты: народный артист России Никита Михалков, народный артист России Николай Бурляев, народный артист России Сергей Степанченко, заслуженный артист России Владимир Долинский, Гия Перадзе, Игорь Сергеев, Сергей Радченко, Александр Ведменский, Владимир Кочетков, Александр Кижаев, Рамиз Кялбиев, Антон Ромм, Евгений Дубовской, Павел Ильин, а также Детский ансамбль «АМЦАБЗ».

Спектакль создан при поддержке компании «Sima Land» и Андрея Симановского.

Возраст
16+
Жанры
Драма