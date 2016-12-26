За выходные в Рязанской области задержали 24 пьяных водителя

За прошедшие выходные, 23-25 декабря, в Рязанской области задержали 24 пьяных водителя. Об этом сообщила
Нарушения выявили в ходе планового рейда.
Отмечается, что два человека отказались проходить тест на алкоголь, еще пятеро сели за руль пьяными не в первый раз. Этих водителей привлекут к уголовной ответственности.
В частности, автоинспекторы остановили автомобиль Honda под управлением 29-летнего рязанца. Когда у него проверили документы и попросили выйти из машины, мужчина попытался скрыться.
Сотрудники ДПС задержали нарушителя и выяснили, что он сел за руль пьяным уже в шестой раз.