Власти не считают теракт причиной крушения самолета в Сочи

Версия теракта при расследовании крушения самолета в Сочи не является основной. Об этом
«На данный момент нет никаких данных, свидетельствующих в пользу теракта», — процитировало его агентство.
Собеседник также рассказал, что Ту-154 остановился в Адлере для дозаправки. При этом изначально это планировали сделать в Моздоке, а сведений о переносе дозаправки в Адлер не было.
В аэропорту самолет охраняли, на борт поднимались два пограничника и один таможенник, а из самолета выходил только штурман, который контролировал процесс заправки.
Питание в Ту-154 также не заносили, дозаправку осуществлял штатный персонал аэропорта.
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