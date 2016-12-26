«ВКонтакте» закрыли комментарии на страницах погибших при крушении Ту-154

В социальной сети «ВКонтакте» закрыли комментарии на страницах людей, которые погибли при крушении самолета Минобороны России Ту-154. Об этом передает «
«Наши специалисты применили настройки приватности к тем страницам, которые по внешним признакам похожи на аккаунты пассажиров потерпевшего крушения самолета. Это наша обычная практика, которая позволяет защитить профили пользователей от аномальной активности в комментариях и на стене», — рассказал пресс-секретарь соцсети Евгений Красников.
Напомним, Ту-154