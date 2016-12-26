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13:40, 26 декабря 2016 55
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В Рязанской области закрыли восемь точек продажи пиротехники

В Рязанской области закрыли восемь точек продажи пиротехники

Фото: Pixabay.com

В Рязанской области закрыли восемь точек продажи пиротехники. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани полицейские обнаружили пять незаконных торговых точек. У нарушителей не было документов на осуществление предпринимательской деятельности. У них изъяли 766 единиц пиротехнической продукции.

На пятерых рязанцев составили протоколы об административном правонарушении по статье 14.1 КоАП РФ.

В Ряжске полицейские обнаружили незаконную торговлю пиротехникой на центральном рынке и в двух магазинах. У них изъяли 35 упаковок бенгальских огней. Их направили на исследование.

На нарушителей составили протоколы об административном правонарушении.


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