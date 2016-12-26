В Рязанской области присудили ежегодные губернаторские премии. Имена

В Рязанской области определили новых обладателей ежегодной губернаторской премии за большой личный вклад в развитие отдельных отраслей. Распоряжение со списком лауреатов 2016 года официально опубликовано в субботу, 24 декабря.
Победителей определили во всех десяти предусмотренных номинациях. В их число вошли, в частности, худрук Театра кукол Вадерий Шадский и главный редактор «КП-Рязань» Татьяна Бадалова.
Полностью список лауреатов выглядит так:
- Тамара Янина, глава Тюшевского поселения Рязанского района — номинация «Государственное строительство и местное самоуправление»;
- Александр Конышев, замдиректора ООО «Рассвет-1» Шацкого района — «Сельское хозяйство»;
- Александр Чистяков, начальник цеха Государственного рязанского приборного завода — «Промышленность, наука, связь»;
- Валерий Кираковский, гендиректор ООО «Проектный институт „Промгражданпроект“» — «Строительство»;
- Евгений Щелоков, гендиректор Регионального навигационно-информационного центра по Рязанского области — «Транспорт»;
- Надежда Ширенина, директор лицея №4 — «Образование»;
- Алексей Григорьев, заместитель главврача онкологического диспансера — «Здравоохранение»;
- Валерий Шадский, художественный руководитель Театра кукол — «Культура»;
- Татьяна Бадалова, главный редактор «Комсомольской правды — Рязань» — «СМИ»;
- Нина Буковская, тренер СДЮСШОР «Юность» — «Молодежная политика, физкультура и спорт».
Премии губернатора за большой личный вклад в развитие отдельных отраслей вручаются в Рязанской области ежегодно с 2002 года. Они включают диплом лауреата и денежное поощрение в размере 30 тысяч рублей.