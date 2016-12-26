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13:19, 26 декабря 2016 360
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В Рязанской области присудили ежегодные губернаторские премии. Имена

В Рязанской области присудили ежегодные губернаторские премии. Имена

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

В Рязанской области определили новых обладателей ежегодной губернаторской премии за большой личный вклад в развитие отдельных отраслей. Распоряжение со списком лауреатов 2016 года официально опубликовано в субботу, 24 декабря.

Победителей определили во всех десяти предусмотренных номинациях. В их число вошли, в частности, худрук Театра кукол Вадерий Шадский и главный редактор «КП-Рязань» Татьяна Бадалова.

Полностью список лауреатов выглядит так:

  • Тамара Янина, глава Тюшевского поселения Рязанского района — номинация «Государственное строительство и местное самоуправление»;
  • Александр Конышев, замдиректора ООО «Рассвет-1» Шацкого района — «Сельское хозяйство»;
  • Александр Чистяков, начальник цеха Государственного рязанского приборного завода — «Промышленность, наука, связь»;
  • Валерий Кираковский, гендиректор ООО «Проектный институт „Промгражданпроект“» — «Строительство»;
  • Евгений Щелоков, гендиректор Регионального навигационно-информационного центра по Рязанского области — «Транспорт»;
  • Надежда Ширенина, директор лицея №4 — «Образование»;
  • Алексей Григорьев, заместитель главврача онкологического диспансера — «Здравоохранение»;
  • Валерий Шадский, художественный руководитель Театра кукол — «Культура»;
  • Татьяна Бадалова, главный редактор «Комсомольской правды — Рязань» — «СМИ»;
  • Нина Буковская, тренер СДЮСШОР «Юность» — «Молодежная политика, физкультура и спорт».

Премии губернатора за большой личный вклад в развитие отдельных отраслей вручаются в Рязанской области ежегодно с 2002 года. Они включают диплом лауреата и денежное поощрение в размере 30 тысяч рублей.


© RZN.info

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