В Рязанском «Политехе» открылась новая именная аудитория

В среду, 21 декабря, в Рязанском политехническом институте открылась новая именная аудитория. Она посвящена основоположнику отечественной школы фармакологов Николаю Кравкову, сообщили в пресс-службе организации.
Красную ленточку перерезали директор вуза Игорь Мурог, профессор Динара Узбекова — автор монографии «Кравковы: два поколения ученых в Рязани» и советник главы администрации города Рязани Николай Макариков.
«Мы уделяем большое внимание истории, как Рязанского политехнического института, так и самого здания, где когда-то была 1-я мужская гимназия. Без внимания не остаются ее известные выпускники Яков Полонский, Александр Ершов, в честь которых у нас уже открыты именные аудитории. Это позволяет студентам лучше узнавать историю своего края и своей страны», — рассказал Игорь Мурог.
Также перед собравшимися выступила Динара Узбекова, которая не одно десятилетие собирала материалы о жизни Николая Кравкова. Она поблагодарила руководство института за увековечивание памяти известного фармаколога и рассказала о других членах семьи ученого, внесших свой вклад в развитие науки в нашей стране.
Второй частью торжественного мероприятия стал круглый стол с актуальной для 2017 года темой «Экологическая безопасность и ресурсосбережение».
С докладами на круглом столе выступили как преподаватели и студенты политехнического института, так и приглашенные гости.