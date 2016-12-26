Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:16, 26 декабря 2016 404

В Рязанском «Политехе» открылась новая именная аудитория

В Рязанском «Политехе» открылась новая именная аудитория

В среду, 21 декабря, в Рязанском политехническом институте открылась новая именная аудитория. Она посвящена основоположнику отечественной школы фармакологов Николаю Кравкову, сообщили в пресс-службе организации.

Красную ленточку перерезали директор вуза Игорь Мурог, профессор Динара Узбекова — автор монографии «Кравковы: два поколения ученых в Рязани» и советник главы администрации города Рязани Николай Макариков.

«Мы уделяем большое внимание истории, как Рязанского политехнического института, так и самого здания, где когда-то была 1-я мужская гимназия. Без внимания не остаются ее известные выпускники Яков Полонский, Александр Ершов, в честь которых у нас уже открыты именные аудитории. Это позволяет студентам лучше узнавать историю своего края и своей страны», — рассказал Игорь Мурог.

Также перед собравшимися выступила Динара Узбекова, которая не одно десятилетие собирала материалы о жизни Николая Кравкова. Она поблагодарила руководство института за увековечивание памяти известного фармаколога и рассказала о других членах семьи ученого, внесших свой вклад в развитие науки в нашей стране.

Второй частью торжественного мероприятия стал круглый стол с актуальной для 2017 года темой «Экологическая безопасность и ресурсосбережение».

С докладами на круглом столе выступили как преподаватели и студенты политехнического института, так и приглашенные гости.


© RZN.info

adv
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
13:41, 26 декабря 2016
Строительные работы на «Зенит-Арене» завершились
13:40, 26 декабря 2016
В Рязанской области закрыли восемь точек продажи пиротехники
13:35, 26 декабря 2016
Комитет гордумы одобрил внесение сквера на Московском шоссе в правила землепользования
13:34, 26 декабря 2016
В Рязани подорожают услуги аварийно-ремонтной службы
13:27, 26 декабря 2016
За выходные в Рязанской области задержали 24 пьяных водителя
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
«ГородРабот.ру» изучил рязанские зарплаты

«ГородРабот.ру» изучил рязанские зарплаты

Российская поисковая система вакансий «ГородРабот.ру» провела исследование регионального рынка труда на основе банка вакансий от рязанских работодателей.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:14, 17 декабря 2016 25 602
Пропавших в Рязанской области рыбаков нашли мертвыми
20:26, 14 декабря 2016 23 362
Владельцы пытались помешать вывозу гаражей с улицы Тимакова 9
18:35, 16 декабря 2016 20 785
Ни свиста, ни дрели. Рязанская область разработала закон о тишине 54
9:54, 23 декабря 2016 20 498
В рязанском ТЦ «Премьер» закроется Media Markt 5
17:20, 17 декабря 2016 18 466
Рязанка рассказала свою версию «пропажи» почки 4
Все новости
Голосования

Где вы встречаете новый год?

Окончание опроса: 31.12.2016
Архив голосований
Форум