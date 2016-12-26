В Рязани подорожают услуги аварийно-ремонтной службы

В Рязани с 1 января подорожают услуги муниципальной аварийно-ремонтной службы. Постановление городской администрации с новыми расценками официально опубликовано в субботу, 24 декабря.
Стоимость абонентского обслуживания управляющих компаний увеличится с 26,9 до 28,2 копейки за квадратный метр общей площади в месяц, та же услуга с диспетчеризацией — с 37,8 до 39,6 копейки. Рост, таким образом, составит 4,8%.
Аналогично подорожают разовые выезды:
- устранение засора канализации — 2 938 рубля (+132);
- устранение течи в системе центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения — 2 826 рублей (+127);
- устранение течи в системе центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения с применением электросварки — 4 224 рубля (+190);
- устранение неисправностей в системе электроснабжения — 2 682 рубля (+120);
- откачка воды из технических подвалов — 2 788 рублей за мото/час (+125);
- выезд без необходимости устранения неисправностей — 513 рублей (+23).