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10:43, 26 декабря 2016 3 173
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В полиции рассказали подробности аварии в Скопинском районе

В полиции рассказали подробности аварии в Скопинском районе

Фото: УМВД по Рязанской области

В полиции рассказали подробности аварии, которая произошла в Скопинском районе в пятницу, 23 декабря. Информацию опубликовали на сайте УМВД.

Инцидент произошел в 18:50 на 255-м километре трассы М-6.

33-летний рязанец на Daewoo Nexia при обгоне не справился с управлением и врезался в КамАЗ под управлением 22-летнего жителя Липецкой области, который ехал перед ним.

В результате ДТП водитель и 35-летняя пассажирка иномарки из Московской области скончались на месте. Еще одного пассажира этого автомобиля, 22-летнего рязанца, доставили в больницу.


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