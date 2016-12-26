В полиции рассказали подробности аварии в Скопинском районе

В полиции рассказали подробности аварии, которая произошла в Скопинском районе в пятницу, 23 декабря. Информацию опубликовали на
Инцидент произошел в 18:50 на 255-м километре трассы М-6.
33-летний рязанец на Daewoo Nexia при обгоне не справился с управлением и врезался в КамАЗ под управлением 22-летнего жителя Липецкой области, который ехал перед ним.
В результате ДТП водитель и 35-летняя пассажирка иномарки из Московской области скончались на месте. Еще одного пассажира этого автомобиля, 22-летнего рязанца, доставили в больницу.