В день траура по жертвам авиакатастрофы рязанцы возложат цветы к бюсту Александрова

26 декабря, в день траура по погибшим при крушении самолета в Сочи, рязанцы возложат цветы к бюсту Александра Александрова. Мероприятие в сквере на улице Советской Армии начнется в 14:00.
В 14:30 в большом зале библиотеки имени Горького вспомнят жертв этой трагедии — журналистов федеральных каналов, участников ансамбля песни и пляски имени Александрова, а также других пассажиров и экипаж упавшего над акваторией Черного моря Ту-154.
Кроме того, на родине композитора в селе Плахино Захаровского района возложат цветы к его бюсту. Районные власти примут участие в мероприятиях, которые проведут в местной школе. В ее музее есть экспозиция, посвященная ансамблю.
На возложении цветов и вечерах памяти будут присутствовать друзья и коллеги погибших, а также представители власти.