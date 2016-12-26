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10:49, 26 декабря 2016 4 426
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С 1 января проезд в рязанских маршрутках будет стоить 19 рублей 1

С 1 января проезд в рязанских маршрутках будет стоить 19 рублей

С 1 января 2017 года стоимость проезда в рязанских маршрутках составит 19 рублей. Об этом сообщил начальник городского управления транспорта Андрей Каплинский в понедельник, 26 декабря.

Он рассказал, что с 2017 года в России вводятся «нерегулируемые тарифы» для частных перевозчиков — те сами будут определять расценки. Резкого роста не будет, подчеркнул чиновник. По закону, перед повышением перевозчик должен будет уведомить о своих планах мэрию и та, если сочтет предлагаемую цену необоснованной или социально опасной, сможет заблокировать подорожание и, более того, вновь сделать тариф на этом маршруте регулируемым.

Рязанские перевозчики будут переходить на нерегулируемые тарифы по мере завершения действующих договоров с мэрией. Она договорилась со всеми компаниями о согласовании расценок, заверил Каплинский.

Начальник управления также напомнил, что в 2017 году в маршрутках начнут работать электронные билеты. Они появятся не с 1 января, отметил чиновник: перевозчики будут внедрять систему при переходе на нерегулируемый тариф, то есть на разных маршрутах она появится в разное время. Завершиться реформа в этой части должна летом. Чиновник отметил, что у горожан останется возможность расплачиваться наличными. Дифференцированный тариф, при котором стоимость проезда по электронной карте и за наличные будет разной, также внедрят не с начала года, добавил Каплинский. На него одновременно перейдет муниципальный и коммерческий транспорт.


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