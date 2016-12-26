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13:07, 26 декабря 2016 233
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Рязанцам грозит штраф за незаконный сруб и продажу елок

Рязанцам грозит штраф за незаконный сруб и продажу елок

Рязанцам грозит крупный штраф за незаконный сруб и продажу елок. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Нарушения выявили в ходе рейда на выходных, 13-25 декабря.

Полицейские пресекли торговлю двух елочных базаров — на улице Новоселов и на Окском шоссе.

«Из незаконного оборота изъяли 12 сосен», — говорится в сообщении.

16 рязанцев задержали, когда они незаконно рубили деревья в лесных массивах Шацкого, Шиловского, Ряжского, Касимовского, Ухоловского, Ермишинского, Кадомского и Клепиковского районом области.

Кроме того, в Ермишинском районе выявили факт незаконной перевозки ели.

В отношении нарушителей составили административные протоколы по части 1 статьи 8.28 КоАП РФ.


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