«Поезд-музей» остановился на вокзале «Рязань-1»

«Поезд-музей», который прибыл в Рязань в воскресенье, 25 декабря, остановился на железнодорожном вокзале «Рязань-1».
Посетить девять экспозиций и один лекционный вагон, увидеть осколок челябинского метеорита и попробовать себя в роли машиниста жители города могут с 10:00 до 18:15 (обеденный перерыв с часу до двух).
27 декабря музей прибудет в Сасово, где также простоит два дня.
Стоимость билета для взрослого — 70 рублей, для группы — 900. Дети, студенты, пенсионеры и участники Великой Отечественной войны смогут посетить поезд бесплатно.
Напомним, ранее пресс-служба московской железной дороги сообщала, что «Поезд-музей» будет работать на вокзале «Рязань-2».
Фото Виталия Филиппова