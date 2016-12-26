Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:32, 26 декабря 2016 1 410
 0    0

«Поезд-музей» остановился на вокзале «Рязань-1»

«Поезд-музей» остановился на вокзале «Рязань-1»

«Поезд-музей», который прибыл в Рязань в воскресенье, 25 декабря, остановился на железнодорожном вокзале «Рязань-1».

Посетить девять экспозиций и один лекционный вагон, увидеть осколок челябинского метеорита и попробовать себя в роли машиниста жители города могут с 10:00 до 18:15 (обеденный перерыв с часу до двух).

27 декабря музей прибудет в Сасово, где также простоит два дня.

Стоимость билета для взрослого — 70 рублей, для группы — 900. Дети, студенты, пенсионеры и участники Великой Отечественной войны смогут посетить поезд бесплатно.

Напомним, ранее пресс-служба московской железной дороги сообщала, что «Поезд-музей» будет работать на вокзале «Рязань-2».

Фото Виталия Филиппова


© RZN.info

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Отдых и развлечения»
9:32, 26 декабря 2016
«Поезд-музей» остановился на вокзале «Рязань-1»
19:37, 23 декабря 2016
В Рязанской области откроют более 200 ледовых площадок
19:02, 23 декабря 2016
Снеговики-музыканты появились на улице Вокзальной
16:54, 23 декабря 2016
Афиша RZN.info рекомендует посетить «Советский цирк-шапито» и шоу «Новогоднее перо Жар-птицы»
14:37, 23 декабря 2016
В Рязанском кремле откроется выставка «Новый год в СССР»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
«ГородРабот.ру» изучил рязанские зарплаты

«ГородРабот.ру» изучил рязанские зарплаты

Российская поисковая система вакансий «ГородРабот.ру» провела исследование регионального рынка труда на основе банка вакансий от рязанских работодателей.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:14, 17 декабря 2016 25 602
Пропавших в Рязанской области рыбаков нашли мертвыми
20:26, 14 декабря 2016 23 362
Владельцы пытались помешать вывозу гаражей с улицы Тимакова 9
18:35, 16 декабря 2016 20 785
Ни свиста, ни дрели. Рязанская область разработала закон о тишине 54
9:54, 23 декабря 2016 20 498
В рязанском ТЦ «Премьер» закроется Media Markt 5
17:20, 17 декабря 2016 18 466
Рязанка рассказала свою версию «пропажи» почки 4
Все новости
Голосования

Где вы встречаете новый год?

Окончание опроса: 31.12.2016
Архив голосований
Форум