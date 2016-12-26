О чем говорят в понедельник. Обзор новостей за выходные, 24-25 декабря

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Последние выходные 2016 года подошли к концу. Самое время вспомнить, что произошло в этот предпраздничный уикенд.
В Рязани объединили школы-интернаты. Настоятель рязанского храма решил узаконить свой жилой дом через суд.
Рязанскому Станкозаводу выделят 500 миллионов рублей на перевооружение, а десантники получат более 30 новых боевых машин.
Не обошлось в выходные без происшествий. Вечером в пятницу, 23 декабря, в ДТП с КамАЗом в Скопинском районе погиб виновник аварии. В ночь на субботу на улице Молодцова сгорела квартира, при этом мужчина отравился угарным газом.
Стало известно, что в 2017 году в Рязанской области проведут международные турниры по теннису, женскому боксу и скачкам. В субботу, 24 декабря, рязанский «Элекс-Фаворит» забил 34 мяча в Москве. Кроме того, игроки этого футбольного клуба дали мастер-класс в школе для слабовидящих.
Рязанка Алена Коротаева спела с группой «Калинов мост» в эфире канала «Россия 1».
Событием, которое нельзя обойти стороной, стало крушение самолета Ту-154 в Сочи. На борту находилось 92 человека.