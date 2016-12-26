Малые микроавтобусы останутся на окраинных рязанских маршрутах

На более вместительные машины в Рязани переведут коммерческие маршруты, проходящие через центр города. На остальных продолжат работать используемые сейчас микроавтобусы, рассказал начальник транспортного управления мэрии Андрей Каплинский на пресс-конференции в понедельник, 26 декабря. По его словам, на окраинных маршрутах реформа нецелесообразна из-за меньшего потока пассажиров и неподходящих для машин «среднего класса» дорог.
Напомним, в следующем году на машины вместимостью от 33 человек начнут переводить