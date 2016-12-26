ГК «Мервинский» заморозила цены на квартиры в микрорайоне Юбилейный

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В компании сообщили, что минимальный первоначальный взнос за квартиру 30% — цена фиксируется на три месяца, взнос 50% — цена фиксируется на шесть месяцев, взнос 80% — цена фиксируется до конца строительства.
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Дома в микрорайоне Юбилейный — это десятиэтажные кирпичные многоэтажки с развитой инфраструктурой. В комплексе находятся квартиры площадью от 34,89 квадратных метров до 127,4 квадратных метров с хозяйственными кладовыми. Срок сдачи жилого комплекса запланирован на 31 декабря 2017 года.
У дома на Юбилейной удобное расположение — недалеко от супермаркета «Барс», торгового центра «Метро» и «Премьер».
«Квартиры в микрорайоне Юбилейный — это уникальный комплекс с утепленными фасадами, поквартирным отоплением, окнами ПВХ, лифтами компании OTIS, благоустроенной территорией, детской и спортивной площадками и зеленой зоной. Отличительная особенность комплекса — горнолыжная трасса, которая вскоре появится на территории комплекса», — рассказали в строительной компании.
Дом находится по адресу: Рязань, улица Птицеводов. Более подробную информацию можно узнать на