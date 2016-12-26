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10:27, 26 декабря 2016 1 039

ГК «Мервинский» заморозила цены на квартиры в микрорайоне Юбилейный

ГК «Мервинский» заморозила цены на квартиры в микрорайоне Юбилейный

Компания «Мервинский» сообщила об акции на квартиры в микрорайоне Юбилейный. Минимальная цена за квадратный метр начинается от 29 тысяч рублей. Акция продлится до 28 февраля.

В компании сообщили, что минимальный первоначальный взнос за квартиру 30% — цена фиксируется на три месяца, взнос 50% — цена фиксируется на шесть месяцев, взнос 80% — цена фиксируется до конца строительства.

Ипотечный кредит можно оформить в банках: АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», ВТБ-24 (ПАО) и т. д. Отмечается, что в банке ВТБ24 с 6 декабря 2016 года по 31 января 2017 действует специальное предложение по ипотечным продуктам.

Дома в микрорайоне Юбилейный — это десятиэтажные кирпичные многоэтажки с развитой инфраструктурой. В комплексе находятся квартиры площадью от 34,89 квадратных метров до 127,4 квадратных метров с хозяйственными кладовыми. Срок сдачи жилого комплекса запланирован на 31 декабря 2017 года.

У дома на Юбилейной удобное расположение — недалеко от супермаркета «Барс», торгового центра «Метро» и «Премьер».

«Квартиры в микрорайоне Юбилейный — это уникальный комплекс с утепленными фасадами, поквартирным отоплением, окнами ПВХ, лифтами компании OTIS, благоустроенной территорией, детской и спортивной площадками и зеленой зоной. Отличительная особенность комплекса — горнолыжная трасса, которая вскоре появится на территории комплекса», — рассказали в строительной компании.

Дом находится по адресу: Рязань, улица Птицеводов. Более подробную информацию можно узнать на сайте застройщика.


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«В понедельник и решил сдать на утилизацию накопившиеся за несколько лет перегоревшие ртутные (они же энергосберегающие) лампочки».

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