Журналистка Божена Рынска обрадовалась гибели сотрудников НТВ при крушении Ту-154. Телеканал не стал комментировать ее заявление, передает « РИА Новости ».

«Весь ансамбль Александрова… весь! Нет бы весь борт НТВ… Ну почему именно музыканты? Почему Прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?» — написала Рынска на своей странице в Facebook.

В другом посте женщина объяснила свою реакцию: «В 2013 году я чуть не умерла. Физически чуть не умерла из-за травли НТВ. Этот канал распространял ложь про меня, клеветал, целенаправленно доводил до самоубийства. Работники НТВ совершили прямой подлог принеся на экспертизу другую камеру, не ту, которой меня снимали. И суд отказал в экспертизе, нарушив мои права. Потому что за НТВошек звонили из администрации президента и просили. И я считаю каждого работника НТВ членом преступной группы, которая целенаправленно занимается травлей диссидентов. И я счастлива, когда с преступниками, на которых не найти управы в суде, разбираются небеса».

В НТВ сказали, что такие «диагнозы комментируют другие специалисты».

В сентябре 2013 года Рынска и ее супруг Игорь Малашенко во дворе своего дома напали на корреспондента и оператора НТВ, отобрали у них микрофон, разбили камеру и нанесли им побои. По версии Божены, они с мужем не могли отделаться от назойливых журналистов. Через год журналистку признали виновной в «причинении побоев из хулиганских побуждений» и «умышленном повреждении чужого имущества». Мировой суд приговорил ее в одному году исправительных работ с удержанием в доход государства 10% ее зарплаты.

Фото со страницы Божены Рынски