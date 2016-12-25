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8:34, 25 декабря 2016 1 468
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Вылетевший из Сочи самолет пропал с радаров

Вылетевший из Сочи самолет пропал с радаров

Фото: Pixabay.com

Вылетевший из аэропорта Адлера в воскресенье, 25 декабря, самолет Ту-154 пропал с радаров. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны России, передает ТАСС.

Отметка на приборах исчезла через 20 минут после взлета в 5:20 по московскому времени, когда самолет находился над акваторией Черного моря.

На борту находятся 83 пассажира и восемь членов экипажа.

«По данным источника, он направлялся в сирийскую Латакию, на нем летели музыканты ансамбля имени Александрова», — говорится в сообщении.

В Минобороне добавили, что к поискам привлечены все спасательные службы авиационных частей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах.


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