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10:58, 25 декабря 2016 1 114
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Все пассажиры и экипаж упавшего самолета в Сочи погибли — СМИ

Все пассажиры и экипаж упавшего самолета в Сочи погибли — СМИ

Фото: Pixabay.com

СМИ сообщили, что все пассажиры и члены экипажа самолета Минобороны Ту-154 погибли. Жертвами трагедии стали 92 человека, передает «Медуза».

Выяснилось, что самолет упал на седьмой минуте полета. Его обломки нашли в полутора километрах от берега Черного моря на глубине 50-70 метров.

При этом сообщается о значительном разбросе поля обломков: масляное пятно и тела погибших обнаружили в 6-8 километрах от берега, а некоторые личные вещи пассажиров — в 14 километрах.

Известно, что на борту находился ансамбль песни и пляски Минобороны имени Александрова. 68 артистов летели на новогодний концерт, который должен был пройти на российской базе Хмеймим в Сирии.

Также их сопровождали тележурналисты «Первого канала», «НТВ» и «Звезды», по три человека в каждой съемочной группе.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил полета, начались допросы руководителей полета и сбор документации разбившегося борта.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент Владимир Путин в постоянном режиме получает доклады министра обороны Сергея Шойгу. Сам Путин пока не выступал с заявлением в связи с катастрофой.

Напомним, ранее СМИ опубликовали список пассажиров самолета.


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