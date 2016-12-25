В США младенец умер от голода после смерти родителей-наркоманов. Пятимесячная девочка скончалась через несколько дней после передозировки героином ее родителей, передает «
Инцидент произошел в городе Кернвилль, штат Пенсильвания. Полиция обнаружила тела 19-летней девушки и ее 27-летнего мужа. Патологоанатомы установили, что они скончались около недели назад. Тело младенца полицейские нашли в детской кроватке. Девочка умерла от голода и обезвоживания спустя несколько дней после смерти родителей.
Отмечается, что служба по надзору за детьми ранее приходила к этой семье. «Они проверили дом, и он подходил для проживания ребенка. Там было много еды, и о ребенке с виду хорошо заботились», — отметил окружной прокурор. Он сказал, что соседи все это время думали, что семья уехала за город.