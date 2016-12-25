В Ираке произошла серия терактов, есть погибшие

В Ираке произошла серия терактов. Все взрывы прогремели в разный районах Багдада, передает
По предварительным данным, погибли 11 человек, 34 получили ранения. Ответственность за теракты пока на себя никто не взял.
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Фото: Pixabay.com
В Ираке произошла серия терактов. Все взрывы прогремели в разный районах Багдада, передает
По предварительным данным, погибли 11 человек, 34 получили ранения. Ответственность за теракты пока на себя никто не взял.
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