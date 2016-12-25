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11:47, 25 декабря 2016 1 236
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В Грузии отменили тюремное наказание за употребление марихуаны

В Грузии отменили тюремное наказание за употребление марихуаны

Конституционный суд Грузии упразднил тюремное наказание за приобретение, хранение и изготовление марихуаны в небольших объемах. Об этом со ссылкой на заявление суда передает «РБК».

С такой инициативой выступил аппарат омбудсмена. Народный защитник обосновал свой иск к суду тем, что предусмотренное тюремное наказание чрезмерно.

Ранее суд Грузии признал неконституционной норму, допускающую лишение свободы за хранение менее 70 граммов марихуаны.

«Однако, когда речь шла о малых объемах, действовала другая статья, которая подразумевала тюремное заключение», — говорится в сообщении.

В связи с этим суд посчитал, что «норма, предусматривающая тюремное заключение за употребление малого количества марихуаны, повторяет смысл уже упраздненной нормы».


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