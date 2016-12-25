В Грузии отменили тюремное наказание за употребление марихуаны

Конституционный суд Грузии упразднил тюремное наказание за приобретение, хранение и изготовление марихуаны в небольших объемах. Об этом со ссылкой на
С такой инициативой выступил аппарат омбудсмена. Народный защитник обосновал свой иск к суду тем, что предусмотренное тюремное наказание чрезмерно.
Ранее суд Грузии признал неконституционной норму, допускающую лишение свободы за хранение менее 70 граммов марихуаны.
«Однако, когда речь шла о малых объемах, действовала другая статья, которая подразумевала тюремное заключение», — говорится в сообщении.
В связи с этим суд посчитал, что «норма, предусматривающая тюремное заключение за употребление малого количества марихуаны, повторяет смысл уже упраздненной нормы».