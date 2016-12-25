В день траура в Рязани могут отменить детские утренники. Об этом сообщили на
Отмечается, что об отмене праздников в понедельник, 26 декабря, следует уточнять у организаторов мероприятий.
Напомним, Владимир Путин
Фото
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В день траура в Рязани могут отменить детские утренники. Об этом сообщили на
Отмечается, что об отмене праздников в понедельник, 26 декабря, следует уточнять у организаторов мероприятий.
Напомним, Владимир Путин
Фото
© RZN.info
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Команда инвестиционно-строительной группы «Мармакс» создали свободное от городской суеты место, недалеко от города с полным ощущением свободы, тишины.