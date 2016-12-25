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22:03, 25 декабря 2016 2 531
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В день траура в Рязани могут отменить детские утренники

В день траура в Рязани могут отменить детские утренники

В день траура в Рязани могут отменить детские утренники. Об этом сообщили на странице регионального министерства печати и массовых коммуникаций в «Фейсбуке».

Отмечается, что об отмене праздников в понедельник, 26 декабря, следует уточнять у организаторов мероприятий.

Напомним, Владимир Путин объявил 26 декабря общенациональным днем траура по погибшим при крушении самолета Ту-154 над Черным морем. На борту находилось 92 человека.

Фото mama.ru


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