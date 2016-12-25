В Белграде хотят назвать парк в честь ансамбля имени Александрова. Об этом сообщил министр культуры и информации Сербии Владан Вукосавлевич, передает
«Министерство культуры и информации предложило премьеру Александру Вучичу в знак вечной памяти и по согласованию с городом Белградом назвать белградский парк у памятника царю Николаю II Романову парком имени хора Александрова», — заявил министр. При этом он отметил, что идея получила широкую поддержку.
Напомним, артисты и руководитель ансамбля имени Александрова находились на борту самолета Ту-154, который потерпел крушение над Черным морем.