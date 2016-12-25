Телеканалы изменят сетку вещания из-за крушения Ту-154. Кроме того, «Первый канал» окажет поддержку родственникам погибших журналистов канала, передает
«Пока конкретики по изменениям в вещании не могу сказать», — отметил генеральный продюсер «Первого» Александр Файфман.
«Россия 1» снял с эфира программу «Смеяться разрешается». Вместо нее покажут премьеру художественного фильма.
Генеральный директор НТВ Алексей Земский сообщил, что вопрос изменения сетки вещания на другие дни решается. С эфира канала уже сняли развлекательную программу «Киношоу».