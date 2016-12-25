Семьям погибших при крушении Ту-154 выплатят компенсации. Родственники военных получат до 7,8 миллиона рублей, семьи гражданских лиц — три миллиона рублей, передает «
Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс сказал, что семьям всех погибших положены выплаты в размере двух миллионов рублей согласно Воздушному кодексу. К этой сумме прибавят 5,8 миллиона от Согаза.
«По гражданским лицам выплаты составят, помимо 2 миллионов рублей, причитающихся по Воздушному кодексу, ещё по 1 миллиону рублей из Фонда социального страхования», — отметил Юргенс.
Также президент союза страховщиков рассказал о выплатах семьям погибших журналистов: «На рассмотрении в Госдуме находится законопроект об обязательном страховании журналистов в горячих точках, который принят в первом чтении. Мы рассчитываем, что новый состав Госдумы примет этот документ, ведь журналисты рискуют не меньше, а иногда и больше, чем военнослужащие, выполняя своё служение».