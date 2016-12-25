Рязанцы почтут память погибших при крушении Ту-154 на тематическом вечере. Об этом сообщили на
В вечере памяти поучаствуют рязанцы, лично знакомые с артистами ансамбля имени Александрова. Отмечается, что мероприятие пройдет во второй половине дня.
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Фото: Pixabay.com
Рязанцы почтут память погибших при крушении Ту-154 на тематическом вечере. Об этом сообщили на
В вечере памяти поучаствуют рязанцы, лично знакомые с артистами ансамбля имени Александрова. Отмечается, что мероприятие пройдет во второй половине дня.
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