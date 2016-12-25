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22:12, 25 декабря 2016 628
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Рязанцы почтут память погибших при крушении Ту-154 на тематическом вечере

Рязанцы почтут память погибших при крушении Ту-154 на тематическом вечере

Фото: Pixabay.com

Рязанцы почтут память погибших при крушении Ту-154 на тематическом вечере. Об этом сообщили на странице регионального министерства печати и массовых коммуникаций в «Фейсбуке».

В вечере памяти поучаствуют рязанцы, лично знакомые с артистами ансамбля имени Александрова. Отмечается, что мероприятие пройдет во второй половине дня.


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