Рождение ребенка спасло от гибели ведущего солиста ансамбля имени Александрова

Ведущий солист ансамбля песни и пляски имени Александрова не полетел с коллегами в Сирию, потому что у него родился ребенок. Об этом певец сообщил «
«Туда отправились мои коллеги и друзья — хор, примерно 50 человек, группа баянистов и балалаечников. Они должны были дать один концерт и вернуться. Сам я не полетел по семейным обстоятельствам, совсем недавно родился мой сын, третий ребенок в семье. Я остался дома, чтобы помогать жене», — рассказал народный артист.
Напомним, самолет с музыкантами и журналистами на борту упал в воскресенье, 25 декабря. Жертвами трагедии стали 92 человека.
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