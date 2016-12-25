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13:51, 25 декабря 2016 2 764
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Рождение ребенка спасло от гибели ведущего солиста ансамбля имени Александрова

Рождение ребенка спасло от гибели ведущего солиста ансамбля имени Александрова

Ведущий солист ансамбля песни и пляски имени Александрова не полетел с коллегами в Сирию, потому что у него родился ребенок. Об этом певец сообщил «Комсомольской правде».

«Туда отправились мои коллеги и друзья — хор, примерно 50 человек, группа баянистов и балалаечников. Они должны были дать один концерт и вернуться. Сам я не полетел по семейным обстоятельствам, совсем недавно родился мой сын, третий ребенок в семье. Я остался дома, чтобы помогать жене», — рассказал народный артист.

Напомним, самолет с музыкантами и журналистами на борту упал в воскресенье, 25 декабря. Жертвами трагедии стали 92 человека.

Фото ryazan.kp


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