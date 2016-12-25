При крушении самолета в Сочи погибла врач Елизавета Глинка

Исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, была в самолете Минобороны России Ту-154, который потерпел крушение над акваторией Черного моря. Ее имя есть в
Известно, что Доктор Лиза сопровождала гуманитарный груз для университетского госпиталя Тишрин в Латакии.
Кроме нее, в упавшем Ту-154 также находились начальник управления культуры Минобороны Антон Губанков и руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Халилов.
Напомним, все пассажиры и члены экипажа самолета погибли.
Справка
Елизавета Глинка — известный российский филантроп, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь». Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Основная сфера ее деятельности —помощь пострадавшим в военных конфликтах, в том числе детям.
Фото с сайта фонда «Справедливая помощь»