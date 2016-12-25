На слушания о строительстве склада автозапчастей в Рязани пришли только инициаторы

В пятницу, 23 декабря, прошли публичные слушания о увеличении пятна застройки с 50-ти до 68% на участке площадью 9 319 квадратных метров, который находится на Ряжском шоссе.
Как сообщил докладчик, ООО «СибирьАвто» планирует построить склад для оптовой торговли автомобильными запчастями, который предоставит для рязанцев рабочие места. Компания имеет свои комплексы в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Новосибирске.
В будущем «СибирьАвто» хочет создать комплекс с собственным автопарком на 30 -40 автомобилей, который будет обеспечивать запчастями не только рязанский, но и близлежащие регионы.
Члены комиссии отметили, что заявитель представил на слушаниях лишь земельный участок на котором планируется строительство. Пожарные подъезды и парковки заявитель не внес в предоставленную схему, но отметил, что они находятся на соседних участках, которыми также владеет компания.
Комиссия посоветовала предоставить единый генплан планируемого строительства для успешного прохождения слушаний.
Всего на них зарегистрировалось три человека, которые высказались «за».
До начало слушаний в комиссию поступило письмо от ООО «Полимердор» в поддержку увеличения площади застройки.
Заключение опубликует газета «Рязанские ведомости».