Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:48, 25 декабря 2016 2 202
 0    0

На слушания о строительстве склада автозапчастей в Рязани пришли только инициаторы

На слушания о строительстве склада автозапчастей в Рязани пришли только инициаторы

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В пятницу, 23 декабря, прошли публичные слушания о увеличении пятна застройки с 50-ти до 68% на участке площадью 9 319 квадратных метров, который находится на Ряжском шоссе.

Как сообщил докладчик, ООО «СибирьАвто» планирует построить склад для оптовой торговли автомобильными запчастями, который предоставит для рязанцев рабочие места. Компания имеет свои комплексы в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Новосибирске.

В будущем «СибирьАвто» хочет создать комплекс с собственным автопарком на 30 -40 автомобилей, который будет обеспечивать запчастями не только рязанский, но и близлежащие регионы.

Члены комиссии отметили, что заявитель представил на слушаниях лишь земельный участок на котором планируется строительство. Пожарные подъезды и парковки заявитель не внес в предоставленную схему, но отметил, что они находятся на соседних участках, которыми также владеет компания.

Комиссия посоветовала предоставить единый генплан планируемого строительства для успешного прохождения слушаний.

Всего на них зарегистрировалось три человека, которые высказались «за».

До начало слушаний в комиссию поступило письмо от ООО «Полимердор» в поддержку увеличения площади застройки.

Заключение опубликует газета «Рязанские ведомости».


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
8:48, 25 декабря 2016
На слушания о строительстве склада автозапчастей в Рязани пришли только инициаторы
19:58, 24 декабря 2016
Космическое командование Северной Америки начало отслеживать перемещения Санта-Клауса. Видео
19:13, 24 декабря 2016
Иркутский СК опубликовал созданную рязанцами инструкцию по спасению детей от киберпреступлений
16:14, 24 декабря 2016
Эксперты назвали предмет, который школьники знают хуже всего
15:43, 24 декабря 2016
Настоятель рязанского храма решил узаконить жилой дом через суд 2
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
До лампочки, или Как в Рязани журналист пытался по правилам утилизировать опасные отходы

До лампочки, или Как в Рязани журналист пытался по правилам утилизировать опасные отходы 5

«В понедельник и решил сдать на утилизацию накопившиеся за несколько лет перегоревшие ртутные (они же энергосберегающие) лампочки».

Популярное
Комментируемое
Новое
18:14, 17 декабря 2016 25 313
Пропавших в Рязанской области рыбаков нашли мертвыми
20:26, 14 декабря 2016 22 926
Владельцы пытались помешать вывозу гаражей с улицы Тимакова 9
18:35, 16 декабря 2016 20 349
Ни свиста, ни дрели. Рязанская область разработала закон о тишине 54
9:54, 23 декабря 2016 19 358
В рязанском ТЦ «Премьер» закроется Media Markt 5
17:20, 17 декабря 2016 18 194
Рязанка рассказала свою версию «пропажи» почки 4
Все новости
Голосования

Где вы встречаете новый год?

Окончание опроса: 31.12.2016
Архив голосований
Форум