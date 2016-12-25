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20:43, 25 декабря 2016 1 169
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На Кубани подросток случайно застрелил шестилетнюю сестру во время охоты

На Кубани подросток случайно застрелил шестилетнюю сестру во время охоты

Фото: Pixabay.com

На Кубани подросток случайно застрелил шестилетнюю сестру во время охоты. 12-летний мальчик выстрелил в сторону девочки, когда помогал отцу нести ружье, передает Life.

Инцидент произошел в воскресенье, 25 декабря, недалеко от города Лабинска Краснодарского края. 34-летний мужчина пошел на охоту с детьми и дал на время сыну охотничье ружье.

Оружие случайно выстрелило в сторону девочки, которая шла сзади отца. Дробь попала ей в грудь. Девочка скончалась в больнице.

По данному факту следователи начали доследственную проверку.


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