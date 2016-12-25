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18:01, 25 декабря 2016 298
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Мультсериал «Смешарики» переведут на английский язык

Мультсериал «Смешарики» переведут на английский язык

Мультсериал «Смешарики» переведут на английский язык. Для работы над проектом привлекут британских и американских специалистов, передает «РИА Новости».

«У британских сценаристов огромный опыт написания сценариев для дошкольной аудитории, а у американских — более коммерческая история для широкой аудитории. Сезоны, которые сейчас находятся в производстве, мы закончим на русском языке, а новые сезоны, которые пройдут в производство весной и летом 2017 года, мы будем стараться запустить на английском языке», — рассказала заместитель генпродюсера по международному развитию группы компании «Рики» Диана Юринова.

Кроме того, проект для детей нуля до трех лет «Малышарики» переведут на английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, португальский и китайский языки. В скором времени завершится работа над испанским дубляжом первого сезона.

Фото Кинопоиск


© RZN.info

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