Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:04, 25 декабря 2016 165
 0    0

К поискам погибших при крушении Ту-154 привлекут около полутора тысяч военных

К поискам погибших при крушении Ту-154 привлекут около полутора тысяч военных

Фото: Pixabay.com

К поискам погибших при крушении Ту-154 привлекут около полутора тысяч военных. Военнослужащих Южного военного округа перебросят в Сочи специально для поисковых операций, передает ТАСС.

Сейчас поиск погибших ведут 32 судна и катера, 80 водолазов, пять вертолетов, а также беспилотники и телеуправляемые глубоководные аппараты.

«В район поиска ожидается прибытие спасательных судов Черноморского Флота, с оборудованием, позволяющем выполнять сложные водолазные работы на глубинах до 400 метров», -сообщили в Минобороны России.

Также на аэродроме в Адлере в постоянной готовности находятся четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что генетическую экспертизу тел погибших проведут в Москве.


© RZN.info

Новость в сюжете:

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
19:51, 25 декабря 2016
Кобзон должен был лететь в Сирию с ансамблем имени Александрова
19:04, 25 декабря 2016
К поискам погибших при крушении Ту-154 привлекут около полутора тысяч военных
18:23, 25 декабря 2016
Личности погибших при крушении Ту-154 установят с помощью генетической экспертизы
17:20, 25 декабря 2016
Семьям погибших при крушении Ту-154 выплатят компенсации
16:45, 25 декабря 2016
Московскую премьеру фильма «Викинг» перенесли из-за дня траура
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
До лампочки, или Как в Рязани журналист пытался по правилам утилизировать опасные отходы

До лампочки, или Как в Рязани журналист пытался по правилам утилизировать опасные отходы 5

«В понедельник и решил сдать на утилизацию накопившиеся за несколько лет перегоревшие ртутные (они же энергосберегающие) лампочки».

Популярное
Комментируемое
Новое
18:14, 17 декабря 2016 25 419
Пропавших в Рязанской области рыбаков нашли мертвыми
20:26, 14 декабря 2016 23 175
Владельцы пытались помешать вывозу гаражей с улицы Тимакова 9
18:35, 16 декабря 2016 20 564
Ни свиста, ни дрели. Рязанская область разработала закон о тишине 54
9:54, 23 декабря 2016 19 838
В рязанском ТЦ «Премьер» закроется Media Markt 5
17:20, 17 декабря 2016 18 306
Рязанка рассказала свою версию «пропажи» почки 4
Все новости
Голосования

Где вы встречаете новый год?

Окончание опроса: 31.12.2016
Архив голосований
Форум